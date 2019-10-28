真是活到老學到老，中國武當教太玄法師協會創辦人蕭道賢，為讓道教法師晉陞的傳統科儀可以發揚光大，不但年年舉辦刀梯武考，76歲高齡的他今年更申請到玄奘大學宗教與文化學系碩士班就讀，盼讓傳統民俗與專業學術密切結、共融並進。

蕭道賢是資深道長，15年前創辦中國武當道教太玄法師協會，共舉辦刀梯武考21次，培養奏職或陞職法師將近600人次。他解釋刀梯武考是道教中取得法師資格的重要試煉，道教中辦法事求國泰民安的法師也需專業認證，才能神助人助。

蕭道賢不但開班授課培植道教人才，今年他更以以76歲高齡報考玄奘大學宗教與文化學系碩士班，並獲錄取成為該系研究生，因為蕭道長深深體會學海無涯、學無止盡的道理，秉持著活到老，學到老的精神，希望能為宗教界做出更多的奉獻。

特別的是，也因為蕭道賢到玄奘大學宗教與文化學系就讀，玄奘大學宗教與文化學系教授蔡翊鑫也特別於「台灣宗教田野調查專題研討」課程中，為他開了幾堂關於刀梯活動的教學。

(中時 )