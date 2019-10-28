新加坡與中國大陸正式簽署《國防交流與安全合作協定》，台星的星光計畫是否生變，引發關注。國防部長嚴德發上午在立院表示，目前星光計畫至今推動一切正常，無任何變化，都在進行當中。

其實早在2008年，大陸與新加坡就簽署國防事務交流與安全合作協議，此後，經常傳出星光計畫是否生變，但到現在都還在進行，並未停止。軍方相關官員透露，新加坡從未知會要終止，研判星光計畫明年仍會做，軍方亦無中止之意。依台星慣例，雙方每年11月都會舉行星光會議，討論下年度星光部隊來台受訓人數與項目等。

據了解，星光部隊每年11月，會提出隔年的訓練計畫，再由陸軍代表國防部簽約；訓練計畫內容包括未來1年到台灣受訓的部隊人數與裝備、所需基地等。

星光部隊來台的年度訓練都安排在5到9月之間，在台營舍都是新加坡自己出錢蓋的，軍方只是提供基地，不收租金，如果營舍不再使用，星國就會移交贈送給軍方，也不曾向我們要錢。

(中時電子報)