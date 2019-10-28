蔡英文總統博士論文引發「論文門」風波，台灣民意基金會今天公布民調，有兩成四基本上相信蔡英文倫敦政經學院博士論文是有問題的，但有五成四的人傾向不相信。(台灣民意基金會)

蔡英文總統博士論文引發「論文門」風波，台灣民意基金會今天公布民調，有兩成四基本上相信蔡英文倫敦政經學院博士論文是有問題的，但有五成四的人傾向不相信。顯示到目前為止，不相信蔡總統論文有問題的人仍遠多於相信的人。

台灣民意基金會將今天上午在台大校友會館，舉行十月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持主講，並邀請林嘉誠與丁庭宇兩位學者與談。

蔡英文總統博士論文究竟是否為真？近幾個月來，一再遭學者和節目主持人彭文正質疑，蔡英文除了回應並提出司法告訴之外，游盈隆認為，台面下諸多不為人知的這種那種操作，肯定少不了。

有鑑於「論文門」可能成為影響總統大選結果的重要變數，台灣民意基金會今天也公布相關民調，民調中詢問「最近幾個月，國內外有幾位學者強烈質疑蔡英文總統倫敦政經學院的博士論文和學位，蔡英文和總統府都有回應。到目前為止，您相不相信蔡英文總統博士論文是有問題的？」

結果發現：11.4％非常相信，12.4％有點相信，28.9％不太相信，25.2％一點也不相信，22.1％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在台灣總統選民中，有兩成四基本上相信蔡英文總統倫敦政經學院博士論文是有問題的，但有五成四的人傾向不相信。這項發現顯示，到目前為止，不相信蔡總統論文有問題的人仍遠多於相信的人。

和上個月相比，傾向相信蔡英文博士論文有問題的人減少0.8個百分點，傾向不相信的人增加4.4個百分點，他說，這顯示經過一個月的「論文門」攻防，蔡陣營小有斬獲，而強烈質疑蔡英文誠信的學者群也暫時守住了原有的支持者，但面臨了久攻不下的困境。未來，「論文門」事件將如何演變？依然是這場總統大選的獨特變數。

(工商 )