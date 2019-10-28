「金曲歌王」林俊傑歌紅人也紅，在兩岸三地早已是歌壇天王的地位，而他近來忙於巡迴演唱會，前晚在大陸鎮江開唱，演出結束後疲勞加上感冒因此身體不適，立即被送往當地醫院治療，掛了整晚點滴，沒想到出院後才是事情的開始，網路上竟爆出有人販售他用過的「原味針頭加點滴」，且販售文一po秒售出，荒唐行徑瘋傳後，該醫院遭網友痛罵「實在太變態」，而今院方終於出面，認了卻有此事，向大眾道歉。

鎮江第一人民醫院回應聲明。(翻攝自鎮江第一人民醫院微博)

天王林俊傑昨因病倒而到醫院掛點滴，事後爆出不僅院內狂粉護士輪流在他睡過的床單上翻滾，還有人貼出他用過的染血針頭與他當天施打的同款配套藥水，照片中點滴上還貼著標籤貼紙，寫了小小的「林」字，po文者竟表示「有需要微信留言」，竟將之拍賣，消息曝光後網友整個傻眼，「林俊傑吊水針頭被出售」也立即成為微博熱搜話題。

而事情延燒一整天，該醫院也遭起底，是鎮江第一人民醫院，該院於今天0點準時在官方微博發布回應，表示醫院相當重視此事，得知後馬上進行調查，查出這起事件系因院內工作人員追星，才會在林俊傑出院後，拍了相關短片跟照片發到朋友圈，但販售「原味針頭」的並非該工作人員，而是有心人利用其貼出的照片，自稱販售林俊傑用過的醫療用品。

而醫院也針對醫療廢棄物處置規定，詳查了這兩天各單位的處理流程，核查後確定「無醫療廢棄物流失」，而針對涉及此事的醫護人員，院方已將之停職，之後視情節嚴重程度來進一步處置，同時為全院同仁安排再次職業規範教育，以避免未來再發生類似事件。

(中時電子報)