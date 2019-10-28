台中市警察局警犬隊長陳玉梅說，就算藏毒一流的歹徒，終究栽在緝毒犬靈敏鼻子上。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局警犬隊今年成軍，8隻「毛警官」兼具緝毒、偵爆能力，賣萌模樣迷翻「犬粉」，吸引明星同為反毒宣導。「毛警官」Pinky執勤前愛聽「玖壹壹」電音《來個蹦蹦》，工作精神抖擻，聽到指令搖著尾巴開始嗅聞、迅速找出毒品，宣導反毒Pinky披國旗裝上場，超卡哇伊。

台中市警察局警犬隊長陳玉梅指出，為了加深大眾反毒意識，警犬隊與知名樂團「玖壹壹」合作，由警犬Pinky擔綱演出，搭配逗趣的旁白，安排Pinky披著國旗登場，讓牠變身「正義使者超人，展現打擊犯罪、緝毒的決心，就算藏毒一流的歹徒，終究栽在緝毒犬靈敏鼻子上。

陳玉梅說，母拉不拉多犬的「毛警官」Pinky，勤餘時為牠播放「玖壹壹」的歌，Pinky臉上似乎展現「愉悅笑容」，跟平常頭低低、嚴肅神情不同，尤其執勤前來首電音歌曲《來個蹦蹦》，Pinky立刻「起立！」，猛搖尾巴，精神顯得特別抖擻。

繼金曲歌王翁立友、黑人陳建州與台中市警犬隊合作宣導反毒，台中市「毛警官」，意外成為最佳城市行銷萌犬，片中「玖壹壹」大聲疾呼：「無毒人生、精彩萬分」，透過輕鬆詼諧影片方式，灌輸反毒理念，不只警察，連「毛警官」都超萌提醒，「毒品害人生，碰不得！」。

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(中時 )