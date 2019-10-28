旺董19歲賣魚罐頭 創業歷程的開始

旺旺集團董事長蔡衍明近期當起YouTuber，最新一集在影片中大聊他的創業歷程。旺董表示，因為很多人想了解他進社會做食品業的這段經過，他自爆18歲輟學、19歲創業，一切都是從賣魚罐頭開始的。

旺董指出，他17歲快要18歲時就沒有讀書了，沒有到學校讀書的原因很多，但是他不是壞孩子，他覺得人生很多都是命運安排。19歲步入宜蘭食品(旺旺的前身)是民國65年(1976年)，宜蘭食品是在民國51年創立的，那時候是他爸爸跟很多好朋友一起投資，做的是洋菇、蘆筍還有魚罐頭，他爸爸有10%的股份。

宜蘭食品從民國51年創立以來每一年都賺錢，一直到民國63、64那兩年虧錢，股東之間有一些摩擦，當時原本的董事劉老闆想用新台幣1200萬，把每個股東的股份都買回來，變成自己獨資，但有股東認為1200萬太便宜，公司至少有1800萬的價值，希望旺董的爸爸出面協助喊價，當時董事會上就決議用1800萬底價來標，但其實爸爸50出頭就退休了，根本沒有那個心態想要買這個公司。

雖然家人都在國外，但旺董當時因為兵役問題留在台灣，就是他載著爸爸去銀行押標金180萬，於是就拿著180萬去登記，因為董事會通過，要標的人登記，結果沒想到只有爸爸一個人登記，剩下的都沒登記，連劉老闆也沒登記，因此押標金登記的人就要買，爸爸那時候就暈了，因為一開始只是要替其他股東出面，沒想到後來變成自己下不了台，當時旺董就跟爸爸說「買起來！」。

旺董原本是在台北後火車站，承德路上的麗都泳池當管理員，他當時就跟父親說：「不然我來」，其實那時候是看爸爸難過不知道要怎麼辦，他才自告奮勇，並不是對事業有雄心，而且他才19歲，怎麼可能對事業有什麼雄心。

旺董說，從那個時候開始，差不多就決定了他事業的命運。民國65年3月16日公司開始移交，他哥哥還有爸爸的一個好朋友都來幫忙，民國65年4月16日那天，旺董自己開車，帶著一個小皮箱，開始到宜蘭食品上班，剛開始他甚麼都不懂，但是他想既然要扛這個責任就要下定決心。

旺董說，其實他一到工廠，連罐頭是什麼樣都搞不清楚、帳也看不懂，但那個時候人生地不熟，又不敢跟人家說他看不懂，怕問太多讓人家看不起，所以當時他會故意說：「這個是什麼意思？這個是不是算錯？」慢慢聽、慢慢學習，才知道紅字是虧錢，綠字是賺錢，所以到後來他敢講「成本概念」很少人比他強，因為他的成本概念不是來自於會計學上的，而是靠自己聽聽聽、想想想得來的。旺董也順帶告誡年輕人，如果有心去學一件事，就要追根究底，有時候是因為愛面子、怕被人家笑，不然其實能更早熟悉這些事情。

(中時電子報)