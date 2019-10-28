2019新北市國際紀錄片月29日起展開為期1個月的放映活動。（新北市新聞局提供／譚宇哲新北傳真）

2019新北市國際紀錄片月29日起展開為期1個月的放映活動，民眾可到府中15新北市紀錄片放映院及限定版書店和平青鳥，免費觀賞多部精選奧斯卡、金馬獎、日舞影展等國際紀錄片大獎肯定的紀錄片，還有新北市紀錄片獎優選作品，共22場次、32部影片，讓觀眾一飽眼福。

新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎被稱為台灣紀錄片的搖籃，培育出許多新生代導演，完成許多優秀作品，其中，記錄泰雅部落尋根故事的《翻越之後》影片，就是在新北市紀錄片獎拿到第一桶金，從短片發展成紀實長片，今年即將「回娘家」在新北市首映。

蔣志薇局長説，新北市紀錄片今年不斷開創新路，與國際接軌，策展選片主軸著重海外金獎影片，以及新北市紀錄片獎培育出來的導演及其作品，主題多元精采，希望提供觀眾更寬廣的觀影視角，也期許這些影片未來能在海外影展發光發熱，用軟實力說台灣的故事。

2019新北市國際紀錄片月放映活動從10月29日起至11月24日止，在府中15及和平青鳥放映，每周依序輪播「金獎推薦─國際紀錄片影展大賞」、「感動無所不在─新北市紀錄片獎導演作品」、「感動無所不在─2019新北市紀錄片獎優選」、「女力時代─當代女性群像」4個單元，並邀請導演、專家進行映後座談會，與觀眾交流，免費入場不需索票，邀請影迷前往觀賞。

(中時 )