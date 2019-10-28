2008年南韓發生駭人聽聞的8歲女童遭性侵案件，中年大叔行徑兇殘，導致8歲女童大、小腸都脫出，緊急手術保住一命，卻從大腸到肛門都被切除，必須終身掛尿袋。而這名惡男即將在明年12月出獄，南韓媒體4月先是公布了他犯案時的長相，日前則公布了他的近期照。

南韓電影《希望：為愛重生》（另譯：《素媛》），正是改編這個案件。當年56歲的男子趙斗淳（音譯，조두순），飲酒後將僅8歲的女童帶到教會廁所性侵，殘暴手段導致女童大小腸都流出，手術8小時才保住一命，卻也終身殘疾，身心接受劇創。

更令人難以接受的是，法院竟接受了趙男「酒精中毒」犯案的說法，僅判12年刑期，因此趙男即將在2020年12月出獄。

南韓民眾對此案件也相當不滿，今年4月MBC電視台首先在節目中公開趙斗淳長相，而日前，SBS電視台更在節目中公布趙斗淳的近照，兩相對照，長相差異頗大，而這樣惡性重大的性侵犯即將重返社會，確實令人擔憂。

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(中時電子報)