宜蘭南方澳大橋本月1日斷裂，造成多起死傷。公路總局表示，22日已委託第三公正單位，協助搜集相關設計與證據，預計明年2月提出報告，分析斷裂原因。運安會表示，目前正針對主拱橋內卯丁銹蝕損壞狀況分析，蒐證完畢後會將資料提交中科院等，預計明年8月前完成最終調查報告。

立法院交通委員會今日邀請交通部政次王國材、運安會執行長官文霖等人列席，並備質詢。立委林俊憲表示，斷橋事故調查速度太慢，若要等到一年後才公布，到時恐怕都變成歷史事件，社會大眾早已將其淡忘，呼籲相關單位加速動作。

王國材表示，橋樑檢測等工作都正在進行中。公路總局表示，22日已委託第三公正單位，協助蒐證並了解大橋設計等，蒐證後再進行檢測，預計明年2月可以提出報告，分析斷橋原因等。

官文霖表示，運安會與宜蘭地檢署、航港局合作，目前針對主拱橋內卯丁銹蝕損壞狀況、沉在水中的橋體等進行搜集分析，現有證據暫存於8號碼頭，蒐證完後會移交中科院、國政中心、土木協會，有參與調查的單位會一起使用事實資料。運安會則會於明年8月前完成最終調查報告。

運安會表示，現正規劃建置船隻航程紀錄器、大型車輛行車記錄器、軌道列車自動防護系統等的解讀與分析能量，預計3年可完成，提高分析能量後，未來即可運用於行車事故中的調查。

(中時 )