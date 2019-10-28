巡邏員警最後透過人臉辨識系統比對，確認蕭姓老翁身分，也護送老人家返家。（台中市太平分局提供／台中馮惠宜傳真）

家住太平區1位近80歲的蕭姓老翁，日前早上一如往常的前往附近公園找朋友聊天，近11點多要返家居然迷途在自己最熟悉的路上，所幸新平所巡邏員警接獲熱心民眾報案處理，到場後老翁喃喃自語「怎麼會這樣！路怎麼會不認得了」，員警耐心安撫老翁情緒，最後透過人臉辨識系統比對，確認其身分，順利聯繫到家屬知情並由警方護送老翁返家，才結束這場驚魂記。

太平警分局新平派出所警員王俞閔、高誌遠日前上午11點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱「新平路2段附近有迷失老人，請警方協助。」員警立刻到場發現老翁情緒相當緊張，好在老翁知道自己姓名，但無法詳細自己住在何處，員警見狀先行帶返派出所安置，提供杯水及熱食，並透用人臉辨識系統順利查出其身分，當聯繫老翁的家屬後得知其子女都在外地生活，僅一人住在太平地區生活，老翁非常感謝警方的協助，感嘆自己真的老了，員警貼心護送返家途中頻低聲說「怎麼會這樣！路怎麼會不認得了」。

老翁的兒子表示，前陣子返家看父親時，他的身體還蠻硬朗的，目前家人都在外地工作，沒有跟父親住一起，多以電話聯繫，聽到警方告知這次情形相當驚訝，應該是年紀大了，爾後會多注意他的動態，非常感謝警方熱心協助。

警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )