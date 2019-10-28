知名女導演王毓雅，因涉嫌在2014年間透過盤商羅瑞榮販售其經營未上市的演藝公司「大唐國際娛樂股份有限公司」股票，獲利數百萬元，另以不實交易詐騙國稅局，獲退稅26萬元。台北地檢署今依違反證交法、商業會計法、詐欺罪嫌起訴王毓雅，另羅瑞榮被依違反證交法起訴。

遭起訴的王毓雅是美國加州大學設計學士、日本大學電影碩士，是知名的廣告、電影、電視導演，拍過「雙面情人」、「終極西門」等多部知名電影、廣告，是台灣知名的新生代女導演。她2017年還在上海成立上海厚益文化傳媒中心，希望透過大陸的龐大市場與資金，讓更多華語電影與國際接軌。

王毓雅經營的大唐國際娛樂為知名文化產業公司，主要製作中、美、台電影、電視劇等製作與電影版權發行等文化創作相關產業，2014年陸續投拍與代理發行《藥命俱樂部》、《字畫情緣》、《真愛BJ4》以及兩岸合拍《以愛為名》等多部華語電影。大唐公司旗下藝人，曾經包括王奕瑾、卞慶華、朱永菁、程俊韶、錢柏渝等人。

檢調接獲檢舉，指王毓雅等人在2014年10月間以增資600萬，透過盤商羅瑞榮佯稱大唐公司營運良好，獲利可期，羅取得600張大唐股票後對外高價販售。57位投資人購買大唐股票後，發現大唐公司並未上市、上櫃，始知受騙，向宜蘭縣調查局站檢舉。

此外，檢調還查出，王毓雅以不實交易，作假帳方式向國稅局申報退稅，詐取退稅款26萬多元。

北檢2016年11月指揮宜蘭縣調查站兵分5路搜索大唐公司等處，約談負責人王毓雅10人到案。

檢調指出，王毓雅、羅瑞榮等人明知未經證券主管機關准許，對外販售未上市的大唐公司股票，已經觸犯證交法規定。另王因涉嫌作假帳詐騙退稅款，涉嫌違反商業會計法、詐欺罪。至於林姓、郭姓2名人頭公司負責人，檢方因認為2人不知情、死亡，另予不起訴處分。

(中時 )