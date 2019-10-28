總統蔡英文力拚2020連任成功，目前許多民調都顯示蔡領先國民黨參選人韓國瑜許多，不過有不少網友拍到蔡的造勢場合人氣不如韓國瑜。有名自稱是韓黑的網友表示，他有去觀察過韓的造勢場合，跟傳統不同，包括沒動員、自發性、大多在地人，他說他雖是韓黑，但覺得蔡沒很穩。

網友jojoway在PTT發文指出，蔡英文的民調是靠討厭韓國瑜的防衛性撐高的，他們不是喜歡蔡，而是討厭韓才不得已選擇小英。因此，他認為，要靠這些人去造勢根本作夢。

這篇文章也引來許多網友議論，其中有名自稱是韓黑的網友回應表示，有去觀察過韓的造勢場合，跟傳統不同，包括沒動員、自發性以及大多在地人。他說雖然他是韓黑，但覺得蔡沒很穩。他也提及，蔡英文去造勢路人都不想過去看，司儀喊總統好，也只有幾個人附和，跟韓場子的對比，覺得很心酸。

其他網友則回應表示「2015蔡的人氣旺到抓不住欸，短短4年...」、「說韓造勢場合大都在地人？笑死...一堆鋼鐵韓粉跟著走的好嗎」、「2015蔡英文的人氣跟馬英九比還是有差，馬迷超瘋狂的」、「造勢場子熱，選票進得來」、「小英故意不想激化選情，選情越激烈對韓越有利」。

(中時電子報)