第五屆「基隆市十大特色伴手禮」選拔結果出爐！於27日在台北地下街舉辦首發秀，將在未來二年作為基隆特色伴手禮行銷全國，「最佳代言人」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

第五屆「基隆市十大特色伴手禮」選拔結果出爐！於27日在台北地下街舉辦首發秀，將在未來二年作為基隆特色伴手禮行銷全國，「最佳代言人」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

第五屆「基隆市十大特色伴手禮」選拔結果出爐！於27日在台北地下街舉辦首發秀，將在未來二年作為基隆特色伴手禮行銷全國，「最佳代言人」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

第五屆「基隆市十大特色伴手禮」選拔結果出爐！於27日在台北地下街舉辦首發秀，將在未來二年作為基隆特色伴手禮行銷全國，「最佳代言人」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

第五屆「基隆市十大特色伴手禮」選拔結果出爐！於27日在台北地下街舉辦首發秀，將在未來二年作為基隆特色伴手禮行銷全國，「最佳代言人」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

第五屆「基隆市十大特色伴手禮」選拔結果出爐！於27日在台北地下街舉辦首發秀，將在未來二年作為基隆特色伴手禮行銷全國，「最佳代言人」市長林右昌表示，基隆是個好吃、好玩的好所在，歡迎大家常來基隆。

林右昌指出，基隆與台北雖然是不同的行政轄區，但都屬於北北基桃生活圈，從台北到基隆其實比到淡水還近，現在基隆港更是國際郵輪母港，一年有超過560航次的郵輪，很多人都專程到基隆欣賞美麗的郵輪，現在和平島、潮境公園也都是東北角的熱門景點，市府舉辦伴手禮選拔活動，就是要讓大家知道基隆就是這麼好吃、好玩的地方，歡迎大家常到基隆走走看看。

9月底選出的代表基隆特色的十大伴手禮商品。在食品組商品中，有使用「海上黃金」飛魚卵、海邊的「石蓴」、「石花菜」、「小卷」都是用盡海港人特殊的情感來製作，另外在文創組商品中，透過原料、手作的溫度、景色、歷史及地質，融合基隆的故事，創造出一件件文創商品。現場更有一位在地設計師，以住家旁的西定河為出發點，在河邊、海邊、岩縫中，尋找可以運用的資源，打造成獨一無二的燈具，並獻給心愛的故鄉。

產發處長林青海表示，這屆伴手禮選拔報名格外踴躍，一共選出20件得獎商品，鑑於十大伴手禮的目標設定，評委不得不取捨，而得獎的商品有許多首次報名參賽即獲得評委青睞，彰顯出基隆地方特色及文化創意產業上不斷地推陳出新，更為基隆的城市活力，注入了不少動力。他指出，市府將扮演資源分享平台及推手，讓這些選拔出來的優秀業者，與市場接軌、與需求者接軌，讓國內外消費者可以藉由這些優秀的商品更進一步的認識基隆。

(中時 )