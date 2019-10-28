台灣民意基金會將今天上午在台大校友會館，舉行十月全國性民調發表會，針對藍綠近總統候選人日前推出的政策進行調查。

在台灣人對「一例一休」勞工政策的態度方面，游盈隆表示，民調詢問「一例一休是蔡英文總統任內幾個爭議性較大的政策之一，實施不到一年，曾修正過一次。整體而言，您支不支持現行一例一休的勞工政策？」

結果發現：11.6％非常支持，30.6％還算支持，23.9％不太支持，20％一點也不支持，13.9％沒意見、不知道、拒答。他說，換言之，最新民意顯示，在台灣總統選民中，有四成二基本上支持蔡政府的「一例一休」政策，但有四成四不支持。

游盈隆表示，這項發現顯示，爭議多時的「一例一休」勞工政策在當今台灣社會仍然是一個有高度爭議性的政策，而且反對者略佔上風。國民黨籍總統候選人韓國瑜日前拋出廢一例一休的政見主張，從最新民意來看，如果韓國瑜持續堅持廢除一例一休，蔡英文政府勢將窮於應付來自社會各界的反對聲浪。

在台灣人對「高鐵南延」政策的態度方面，民調詢問：「行政院最近宣佈高鐵確定向南延伸到屏東的重大政策，政府預計投入554億元興建。整體來講，您贊不贊同蔡政府「高鐵南延」的政策？」

結果發現：19.2％非常贊同，25.4％還算贊同，17.8％不太贊同，28.7％一點也不贊同，8.9％沒意見、不知道、拒答。換言之，最新民意顯示，在台灣總統選民中，有約四成五贊同，但有約四成七反對，反對的人略多於贊同的人。

游盈隆表示，整體來看，當前台灣社會對蔡政府「高鐵南延」政策的意見分歧，完全沒有社會共識可言。

(工商 )