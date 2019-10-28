台中市府觀光旅遊局以「日遊舊城、夜遊燈會」為主題，熱力行銷。（台中市觀旅局提供／盧金足台中傳真）

亞洲規模最大旅展「日本旅行博覽會(Tourism Expo Japan)」在日本大阪熱鬧登場，台中市府觀光旅遊局以「日遊舊城、夜遊燈會」為主題，熱力行銷「2020台灣燈會在台中」，現場發送特製「燈籠茶餅」，吸引大批日本民眾及旅行業者，對台中及燈會遊程的詢問度更是爆表，「燈」上旅展超人氣的焦點。

觀旅局表示，市府前進在大阪所舉行的日本旅行博覽會，觀旅局結合2020台灣燈會及台中舊城區景點，規劃多條建議遊程，並製作「日遊舊城、夜遊燈會」主題觀光摺頁，提供日本旅客賞遊台灣燈會的實用資訊。

為提前讓日本民眾感受台灣燈會魅力，這次台中展攤特別以馬卡龍色系的紙燈籠裝飾，背板以歷年燈會盛況空拍照呈現，營造小型燈會氛圍，並贈送應景的燈籠茶餅，就像真的到了台中品嘗美食。

為期4天展期中，觀旅局舉辦超過10場的舞台及攤位活動，送出超過1000份小禮品，以及500份結合燈會主題所特別製作的東方美人茶「燈籠餅」，全力行銷台中。

日本當地旅行社表示，相當看好台中舊城區古蹟對日本旅客的吸引力，加上年底將有2020台灣燈會這場國際級觀光盛會，已有不少日人規劃來台賞燈，積極著手開發台灣燈會包套遊程，可望將帶動台中於食宿、遊購、娛樂等整體觀光經濟效益。

觀旅局長林筱淇強調，2020台灣燈會主展區將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，規劃以現代光影科技

、地景裝置等方式，呈現在地自然風貌；副展區則於今年12月21日至2月23日在文心森林公園提前開燈，展出以親子同樂為主軸，規劃各種節慶場景、童話故事燈區，展期橫跨耶誕

、跨年、春節及元宵，每逢假日於圓滿戶外劇場均安排精彩表演。

林筱淇說，台中舊城區有台中州廳、台中市役所、台中公園、刑務所演武場等著名觀光景點，每一處古蹟都與日本有長遠的歷史連結，是最受日本旅客歡迎的觀光景點，也因獲得日本民眾的熱烈迴響。

台中觀光資源涵蓋山、海、屯及市區，包含許多富含文化歷史底蘊的景點，同時也是珍珠奶茶、太陽餅等日本旅客喜好美食的發源地，且台中國際機場每日也有直航東京航線，往返便利，加上12月即將展開2020台灣燈會，預估日籍遊客將增加2至3成。

(中時 )