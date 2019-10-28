美國總統川普與第一夫人來現場觀戰。（美聯社）

太空人柯瑞亞擊出兩分全壘打。(MLB臉書)

世界大賽關鍵第5戰，國民陣前換將導致強投對決落空，代班的投手羅斯(Joe Ross)壓不住太空人，5局失4分退場。反觀太空人先發投手寇爾(Gerrit Cole)前6局完全封鎖，直到7局下國民才由索托(Juan Soto)陽春炮打破鴨蛋。太空人全場敲出3轟，以7-1輕取國民，取得3勝2負聽牌，剩下兩戰都要回到自家主場了。

國民王牌薛爾瑟(Max Scherzer)賽前突然發現身體不適，世界大賽畢竟難以僥倖過關，臨時上陣的羅斯先後挨了太空人艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、柯瑞亞(Carlos Correa)的兩分炮。寇爾7局失1分表現比首戰神勇得多，國民只攻到三壘1次，還吞了他9K，僅有痛打過寇爾的索托能夠建功。

太空人的得分機會也不多，但羅斯送出的兩轟已經造成足夠傷害，並持續對國民牛棚施壓追加分數，第9局太空人史普林格(George Springer)又追加1轟，擊垮國民士氣。9局下國民打者隨便揮棒，三上三下結束最後半局。

國民打者此戰表現令人失望，全場僅4安，即使薛爾瑟沒缺陣也打不贏太空人。世界大賽前五戰因此形成有趣戰果，太空人先輸掉主場兩戰，接著國民在主場吞下3連敗，最後兩戰又要回到太空人主場。寇爾投出了漂亮的最後一仗，季外可望以更高身價進入自由市場。

(中時電子報)