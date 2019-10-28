國防部長嚴德發在立法院表示，有關跟新加坡方面的星光計畫，到目前推動一切正常，沒有任何變化，都在進行當中。

新加坡國防部長黃永宏與大陸國防部長魏鳳和，近日簽署《國防交流與安全合作協定》，陸星將具體進入軍事合作路段，包括軍艦入港、雙邊演習，並訂立《部隊互訪協定》，建立相互後勤保障安排等。台星的星光計畫是否生變，引發關注。立院國防委員會今審查國防預算，嚴德發受訪時，作上述說明。

依台星慣例，雙方每年11月都會舉行星光會議，討論下一年度星光部隊來台受訓人數與項目。

(中時 )