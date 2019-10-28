嚴德發：星光計畫未變 11:112019/10/28 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為國防部長嚴德發。（國防部提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發在立法院表示，有關跟新加坡方面的星光計畫，到目前推動一切正常，沒有任何變化，都在進行當中。 新加坡國防部長黃永宏與大陸國防部長魏鳳和，近日簽署《國防交流與安全合作協定》，陸星將具體進入軍事合作路段，包括軍艦入港、雙邊演習，並訂立《部隊互訪協定》，建立相互後勤保障安排等。台星的星光計畫是否生變，引發關注。立院國防委員會今審查國防預算，嚴德發受訪時，作上述說明。 依台星慣例，雙方每年11月都會舉行星光會議，討論下一年度星光部隊來台受訓人數與項目。 (中時 ) #嚴德發 #星光計畫 #國防預算 也許您會感興趣 推薦閱讀 全訊今年營收 有望創新高 04:102019/10/24 產業特刊 F-16V重大進展 嚴德發：已收到美方發價書 15:082019/10/24 政治 美國防機密預算大增 承包商暗地狂撈錢 02:222019/10/25 軍事 軍方官員研判 星光計畫仍會繼續 22:502019/10/27 軍事 中星協定 我軍研判星光計畫不斷訓 04:102019/10/28 兩岸新聞 台星無意中止 星光計畫料明年續辦 04:102019/10/28 政治要聞 台星軍事交流生變？嚴德發：正常進行 10:292019/10/28 政治 軍事熱門新聞 36架！撇F-35 土要買俄蘇-35 - 軍事 狂砸2,000億 美雇多國戰機練空中纏鬥 - 軍事 法國始建最新巡防艦 有獨特衝角艦首 - 軍事 保證2024前部署！美航母福特號海試 - 海軍 解放軍在世界軍人運動會作弊 取消比賽資格 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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