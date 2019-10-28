民進黨蔡英文和國民黨韓國瑜在此次總統大選選舉，韓國瑜雖然在近期民調呈現落後現象，今天的民調卻顯示，在體恤民心的支持度上，韓國瑜大勝外英文11個百分點。對此，綠黨桃園市議員王浩宇就直言，他看完民調，「韓國瑜當選的機率擴大，且這樣的現象，越來越明顯」、「一但投票日出現意外，那大家就準備叫韓國瑜總統四年吧！」。

據《聯合報》今公布民調顯示，韓國瑜支持度為30%，蔡英文支持度為42%，韓、蔡雙方差距達到12個百分點。但在體恤民心的調查支持度上，韓國瑜卻大勝外英文11個百分點。

王浩宇看完今天的民調後，在臉書發文分析，「從月初開始開始，我就不斷提出蔡英文支持者『投票意願較為低落』的警告，包含今天出爐的聯合報民調等最近幾份民調更顯示，這樣的狀況越來越明顯」。

他認為，現實就是，「鋼鐵韓粉、反年改、反同婚保守派」這些族群，一定會去投票，且投票意願達95%以上。

他反問，「那英粉呢？」王浩宇解釋，蔡英文支持者的組成，雖然有2/3是高投票意願的民進黨、綠黨等台派小黨的支持者，但至少有1/3是時代力量、民眾黨的支持者跟中間選民。

未來的三個月，時代力量、民眾黨為了生存區隔選票，勢必得加強對民進黨的攻擊與監督力道，同時就會切割掉蔡英文的支持度。在此同時，這些人的投票意願只有30~40%，也就是至少有5~10%的選票，並不會真正的被投入票匭內！

結果就是「真正投票時，雙方差距將拉近至5%左右。一但出現意外，例如下雨造成年輕人投票意願降低... 那大家就準備叫韓國瑜總統四年吧！」。

網友也說，「真的」、「真的一定要出來投票！」、「嚇到挫X，一定要去投」。

(中時電子報)