台鐵北上電聯車清晨5時許，行經台中清水海濱路平交道時，撞上一名近80歲老嫗，拖行30公尺，婦人身體已嚴重扭取變形，鐵路警察大甲派出所已查出身分，目前已通知家屬到殯儀館認屍中。

大甲派出所表示，早上5時14分獲報，趕抵現場後發現婦人遺體在電聯車車尾，離平交道約40公尺遠，大約被拖行30公尺，初判婦人應不是在平交道上被撞，遺體已嚴重扭取變形，目前已通知家屬到殯儀館認屍並確認身分，事故原因待釐清中。

(中時 )