台中清水8旬婦 慘死火車輪下 10:582019/10/28 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵北上電聯車清晨5時許，行經台中清水海濱路平交道時，撞上老嫗致死。（摘自臉書〈清水小鎮〉／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵北上電聯車清晨5時許，行經台中清水海濱路平交道時，撞上一名近80歲老嫗，拖行30公尺，婦人身體已嚴重扭取變形，鐵路警察大甲派出所已查出身分，目前已通知家屬到殯儀館認屍中。 大甲派出所表示，早上5時14分獲報，趕抵現場後發現婦人遺體在電聯車車尾，離平交道約40公尺遠，大約被拖行30公尺，初判婦人應不是在平交道上被撞，遺體已嚴重扭取變形，目前已通知家屬到殯儀館認屍並確認身分，事故原因待釐清中。 (中時 ) #婦人 #平交道 #家屬 #派出所 #殯儀館 也許您會感興趣 推薦閱讀 男酒醉派出所猝死 家屬控警延送醫 02:222019/10/24 社會 交通最複雜的莿桐派出所要告別屋漏狹小 喬遷新址動土了 12:412019/10/24 生活 上銬留置派出所猝死 警：不排除酒精、藥物、疾病引發 15:012019/10/24 社會 淡水幼兒園參訪警局 體驗一日小小警察 15:562019/10/24 生活 不給糖就搗蛋 假鬼假怪大鬧善化派出所 16:252019/10/25 生活 韓國瑜與菜農座談會 婦人砲轟同婚立法 20:022019/10/25 政治 酒醉男持刀咆哮 與警僵持5分鐘遭管束 13:402019/10/26 社會 外出捻香迷途 蘆竹熱心員警助返家 20:062019/10/26 社會 9旬嫗暫住兒家 散步迷路員警助返家 19:222019/10/27 社會 台中清水平交道意外 老婦遭列車撞擊不治 08:172019/10/28 社會 社會熱門新聞 性侵女童致大小腸流出 將出獄惡男現在長這樣！ - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 廚房1幅畫竟是700年前大師真跡 婦賣2.3億變富婆 - 社會 健身房有嬌點！真理褲正妹彎身 炸出「長腿圓尻」 - 社會 下葬4月亡妻突來電 夫墓園驚見真相… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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