2020大選韓蔡差距似有拉近，國民黨總統參選人韓國瑜支持度呈逆轉之勢。文化大學新聞系主任胡幼偉說，在全省跑完一圈後，我建議，老韓要用直播方式，分主題，再跟大家好好講講話，這種龐大的感染力，會造就他最後的勝利！

胡幼偉在臉書說，剛看完韓在台北和青年朋友的面對面座談，這也是他和好幾位先進給老韓的一項建議，今天能落實執行，效果不錯。要支持一個人，必須在一定程度上先了解這個人。讓年輕選民多了解韓對年輕世代的關切，才能多獲得年輕選民的支持。

胡幼偉說，韓是性情中人，讓大家多聽他講話，多認識他，更了解他，是最後衝刺階段很重要的工作。所以，在全省跑完一圈後，他建議，韓要用直播方式，分主題，再跟大家好好講講話，他有把握，讓韓拿出真性情，一系列好好講講他再踏入政壇，在高雄拼搏，以及在全台和庶民互動的真心感受，這種龐大的感染力，會造就韓最後的勝利！

(中時 )