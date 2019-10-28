一名19歲吳姓男子因日前在酒席中與人發生口角糾紛，便與對方相約今(28日)凌晨0時許在五股成泰路3段巷弄內談判，未料吳男一行人竟誤認路邊停放的一台賓士車為仇家所有，不但開車衝撞，更持棍棒猛砸，期間甚至疑似傳出多聲槍響，警方目前已將吳男帶回偵訊，將調閱監視器，持續追緝其他犯嫌。

據了解，吳男日前與女友外出吃飯時，女友酒後與其他桌的一名女子發生口角，吳男為替女友討公道，今凌晨帶著多名友人來到五股與對方談判，雙方交談過程中，吳男一行人疑似對空開槍示威，嚇得對方趕緊逃離現場。

不料吳男一行人憤恨未平，看見路邊停放著一台賓士車，以為是仇家所有，不但開車衝撞，更持棍棒猛砸，造成賓士擋風玻璃破損，後車窗更被砸出一個大洞，警方獲報後立即派遣快打部隊20人到場，經追查後，目前已將吳男帶回到案。

警方表示，現場砸車人數約4至5人，其餘相關人等，仍在持續追緝中，訊後將吳男依社維法、毀損罪嫌偵辦，至於民眾反應現場傳出多聲槍響，經鑑識人員到場採證後，並沒有發現彈孔、彈殼，是否有開槍情事，則待進一步釐清。

(中時 )