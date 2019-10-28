儘管季前沒被放到新球季百大球星之列，灰狼後衛威金斯卻用最實際行動粉碎外界的看衰！威金斯28日末節包辦16分，其中包含連進3顆三分球的神奇演出，帶領灰狼116比109逆轉擊退熱火，勇摘開季3連勝，暫居西區排名第1。

原本打到下半場，灰狼還一度落後作客的熱火10分，沒想到本季前13次三分出手全部落空的威金斯，竟在末節火力全開，不僅連進3顆三分球，更是連拿11分，簡直是靠他一己之力扭轉場上戰局，就連灰狼隊友都衝進場內跟他慶祝。

「就是堅持要投，我在比賽初期錯失不少出手機會，但我的隊友與教練堅持要我投下去，在必須要進的時候，球就進了，」貢獻25分、6籃板的威金斯說，「看到我的隊友衝上來跟我一起慶祝，這是很棒的感覺，因為他們都支持我。」

灰狼全隊3人得分突破20，除了威金斯，先發中鋒唐斯也拿23分、11籃板，傑夫提格21分、8助攻，柯文頓11分、10籃板；仍少明星後衛吉米巴特勒(女兒出生)助陣的熱火，則以努恩25分最高，鄧肯羅賓生21分，威斯洛20分。

(中時電子報)