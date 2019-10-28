環保局發現1-4、9-10號機組兩處放流水，「硼」濃度高達134毫升／公克、141毫升／公克，分別超標26、28倍之多。（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府環保局今年就查獲7次，台中火力發電廠放流水超標！（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府新聞局長黃國瑋（右）、環保局長吳志超（左），今天聯合召開記者會痛批台電「太離譜」。（陳世宗攝）

「不同放流口、應分別開罰！」台中市政府環保局9月針對台中火力發電廠燃煤機組放流水隨機抽驗，查獲5-8號機組放流水「硼」超標24倍；10月竟再查獲1-4號、9-10號機組放流水「硼」超標高達26倍、28倍，汙染更嚴重。28日宣布針對3處排放口違規分別開罰最高2000萬元，重罰史上最高6000萬元罰鍰，限期中火11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。

環保局長吳志超說，9月19日抽查中火5-8號機組放流水，「硼」濃度達121毫克／公升，超過標準值（5毫克／公升）24倍，嚴重違規，限期中火10月21日前陳述意見；因中火10部燃煤機組設置年代不同，空汙防制、廢水處理設備不同，為釐清各機組放流水汙染情形，10月24日再抽驗1-4、9-10號機組兩處放流水，竟發現「硼」濃度高達134毫升／公克、141毫升／公克，分別超標26、28倍之多，「今年就查獲7次放流水超標！」

吳志超指出，市府將限期中火11月15日前提出改善計畫書，並於12月完成改善，改善期間仍將持續抽查放流水質，汙染濃度不得高於前次抽驗數值，改善期滿後則須符合放流水法定標準，市府將正式複查，若再違規將連續重罰，不排除勒令停工。

新聞局長黃國瑋說，中火10月21日提送陳述意見書說明，已加速設置廢水處理設備，預計12月可全面改善完成，且在市府督促下，中火也在陳述意見書中承諾即刻起5-8號機組自主減產50％，從源頭降低汙染排放；儘管如此，「硼」嚴重超標是不變的事實，市府按照水汙染防治法第58條規定，針對3件汙染行為分別開罰最高額度2000萬元，總計重罰6000萬元。

黃國瑋強調，中火汙染不只影響台中市民，範圍擴及中部周邊縣市，已是全國關注焦點，民眾與民意代表都非常關心，尤其台電身為國營企業，更應以身作則，台中市政府務實面對、解決問題，「我們要求中火加速改善汙染，並非與中火對抗」。

吳志超重申「減煤4成、汰舊換新」兩大原則，尤其台電此次再被查獲兩處廢水放流口超標，在汙染設備改善完成前，「市府將要求台電承諾更多減產比例！」此外，如新建2部燃氣機組，需將等同發電量的4部燃煤機組除役或拆除。他也提醒台電應24小時監控空汙排放，不得因廢水改善而影響空汙排放。

環保局抨擊說，中火廢水今年遭查獲7次汙染物超標，包括「硝酸鹽氮」3次超標、「懸浮固體」1次超標、「硼」3次超標，違規開罰總金額高達8562萬2000元，創國營事業史上最高紀錄。根據國家環境毒物研究中心研究，動物實驗食入大量的硼，會影響男性生殖器官健康，孕婦懷孕時暴露到硼，也可能生產體重偏低、出生缺陷及成長遲緩的幼兒。

(中時 )