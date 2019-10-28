北韓勞動黨副委員長兼朝鮮亞太和平委員會委員長金英哲昨日表示，美國試圖用比以前更狡猾、更惡毒的方法孤立和扼殺北韓，「即使現在也有可能發生交火」。

分析家認為，金英哲的這番言論，暗指北韓在年底前可能再發射洲際彈道飛彈和潛射飛彈等。

南韓東亞日報今天在頭版頭條以「北韓金英哲再度登場：隨時有可能發生交火」的標題，對於美國於25日派出2架B-52轟炸機前來朝鮮半島東方海域（日本海）作出上述發言。

繼北韓領導人金正恩23日指示拆除金剛山觀光特區中的南韓設施、外務省顧問金桂冠24日發表談話，通知南韓拆除金剛山南韓設施之後，金英哲又發出強硬言論。

金英哲是北韓勞動黨副委員長，日前甫自勞動黨統一戰線部部長職位上退下來後，仍然擔任亞太和平委員會委員長一職。

北韓中央通信社報導，金英哲當天以亞太和平委員會委員長的名義發表談話說：「如果美國想以（北韓和美國層峰之間的）個人關係為藉口拖延時間，順利度過今年年關，那是一種愚蠢的妄想。」

金英哲接著表示，所有事情都存在局限性，北韓與美國領導人間的親密關係絕對不能忽視民心，並不能保證防止或補償雙方關係的惡化。

青瓦台相關人士27日發表評論指出，雖然北韓提高了威脅程度，但也傳達出對話的意志，這一點值得肯定。

南韓前國立外交院院長尹德敏預測，如果北韓看到不能遂自己的心願，有可能主張進行試射洲際飛彈等的挑釁行為。

(中央社)