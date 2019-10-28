中美傳出首階段貿易協議內容已幾近完成，消息激勵28日大陸匯市強彈。人民幣兌美元在岸價早盤大漲，截至上午10點53分，報7.0578元，較上日收盤價7.0716元大漲138個基點，單日漲幅0.2％。

中間價28日報7.0762，較上日下跌13個基點，跌幅0.02％。離岸價報7.0537元，下跌26個基點，跌幅0.04％。

(工商 )

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