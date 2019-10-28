陸美談判進展良好 人民幣在岸價漲逾百點 11:302019/10/28 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美傳出首階段貿易協議內容已幾近完成，消息激勵28日大陸匯市強彈。人民幣兌美元在岸價早盤大漲，截至上午10點53分，報7.0578元，較上日收盤價7.0716元大漲138個基點，單日漲幅0.2％。 中間價28日報7.0762，較上日下跌13個基點，跌幅0.02％。離岸價報7.0537元，下跌26個基點，跌幅0.04％。 (工商 ) #基點 #中美 #跌幅 #人民幣 #收盤價 也許您會感興趣 推薦閱讀 柏瑞新興動態多重資產基金 開募 04:102019/10/24 產業特刊 四中全會10月28日登場 聚焦四議題 人事安排、中美貿易戰、香港爭端、經濟成長放緩 04:102019/10/25 全球財經 中美代表通話 中提交換條件 買農產品換關稅 04:092019/10/26 全球財經 中美貿易戰下ETF投資說明會 11／13登場 04:102019/10/26 企業經營 中美貿易磋商獲進展 就禽肉鯰魚進出口達共識 17:312019/10/26 國際 美專家：中美脫鉤緩慢進行 23:102019/10/26 財經 5G補漲股 MLCC揚眉吐氣 04:092019/10/27 財經要聞 37位中美學者發表聯合倡議 促停貿戰 23:472019/10/27 財經 陸外貿政策釋利多 人幣穩字當頭 04:102019/10/28 焦點新聞 中美雙報＋新藥開發 醫改勝利方程式 04:102019/10/28 產業．科技 兩岸熱門新聞 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 - 焦點新聞 - 旺報 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 北京遭遇入秋以來最強大風 PM10飆升 - 兩岸 - 旺報 四中全會登場 外媒：習近平面臨內外考驗 - 兩岸 - 工商 黃奇帆：人行可能成為最早推出數位貨幣的央行 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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