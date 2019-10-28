受中美貿易談判傳來好消息，加上小米和美團28日起正式被納入港股通，其股價大漲，帶動港股早盤大漲逾200點。

恒指28日開高102點，報26,770點。截至10時45分，恒指升261.45點，報26,928.84點，漲幅0.98％。美團報在96.15港元，上漲5.6港元，漲幅6.18％。小米股價報9.28港元，漲0.22港元，漲幅2.43％。

(工商 )