小米美團激升 港股大漲逾200點 11:302019/10/28 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受中美貿易談判傳來好消息，加上小米和美團28日起正式被納入港股通，其股價大漲，帶動港股早盤大漲逾200點。 恒指28日開高102點，報26,770點。截至10時45分，恒指升261.45點，報26,928.84點，漲幅0.98％。美團報在96.15港元，上漲5.6港元，漲幅6.18％。小米股價報9.28港元，漲0.22港元，漲幅2.43％。 (工商 ) #港元 #小米 #漲幅 #港股 #200 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股漲逾160點 陸銀行股領漲 10:432019/10/24 兩岸 港股收漲231點 騰訊遜於大盤 16:482019/10/24 財經 200公斤大理石雕成布 戴士偉奪冠 04:102019/10/25 藝文副刊 《港股》港股開低走低，中國平安領跌藍籌股 10:342019/10/25 財經 賺200元罰10萬 白牌車載客中埋伏 14:032019/10/25 社會 《港股》觀望聯準會決議，恆指收跌0.49％ 16:482019/10/25 財經 A股三大股指開高 區塊鏈概念多檔漲停 10:052019/10/28 財經 豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲200元 10:152019/10/28 財經 《港股》恆指開漲0.39％，區塊鏈概念股飆升 10:192019/10/28 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼續揚200元，鋼筋跟漲200元 10:342019/10/28 財經 兩岸熱門新聞 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 - 焦點新聞 - 旺報 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 北京遭遇入秋以來最強大風 PM10飆升 - 兩岸 - 旺報 四中全會登場 外媒：習近平面臨內外考驗 - 兩岸 - 工商 黃奇帆：人行可能成為最早推出數位貨幣的央行 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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