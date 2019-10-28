根據中央氣象局指出，明日(29)起受到東北風增強影響，全台各地氣候將轉為偏濕冷，而隨著時序進入秋冬季節交替，近期天氣逐漸轉涼，不少民眾也開始準備養生進補，透過滋養湯品及各式熱飲幫助體內除濕祛寒、儲備身體能量。創業家兄弟(8477)旗下生活市集觀察站內數據指出，養生湯品買氣自9月中下旬顯著升溫，近兩月整體銷量較前兩月大幅成長80%，而「猴頭菇」、「去濕茶包」等品項更躍升網友熱搜標的。生活市集也統整站上銷售狀況指出，麻油猴頭菇湯躍升生活市集10月份熱銷Top15，雙週內熱賣破萬包，而滴雞精禮盒買氣亦顯著崛起，週銷暴增逾2倍，另外包含百年老店除濕茶、養生黑糖塊等熱門養生沖泡飲品也攻上平台熱銷榜單。看準民眾秋冬進補的需求，生活市集即日(28)起推出「養生久久之道」專區，集結各類暖心湯品、養生熱飲、保健食品、按摩家電等超過百項人氣商品，全面免運下殺最低16折起，買貴再退2倍差價，期望推升全站消費買氣，持續拉抬Q4網購旺季熱度！

麻油猴頭菇湯雙週熱賣破萬包 滴雞精禮盒週銷暴增逾2倍生活市集觀察指出，現代人普遍生活忙碌，帶動加熱解凍可即食的料理躍升近年人氣網購商品，而時序邁入秋冬進補時節，更挹注養生鍋物湯品買氣大幅提升；例如中國傳統名菜之一的猴頭菇富含高營養價值，自去年度躍升市場黑馬後，今年持續位居生活市集長銷商品，10月份整體銷量月增超過7成，而最夯賣的「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」主打純手工冷壓黑麻油製作，標榜不添加人工香精，飽滿的猴頭菇或是杏鮑菇湯頭順口不油膩，富有胺基酸、多種維生素等多種營養，亦可加熱即食，近兩週內賣出超過10,000包，一舉登上生活市集10月份熱銷Top15，其中超過8.5成的消費族群為女性。而同樣熱門的滋補湯品亦包含「滋補養生雞湯獨享盅任選」，採用台灣土雞肉塊，嚴選食材佐以獨門配料精燉而成，香嫩入味口感濃郁，共9種口味可任選，又以養生麻油雞湯最夯賣，10月份整體銷量較前月大幅成長超過9成。此外，近年流行喝滴雞精補身，其中相當熱銷的「【享溫馨】養生純滴雞精禮盒」以先進滴煉技術，經過高溫萃取並除去多餘油脂，更不添加防腐劑、味精、香料，還可常溫保存，近一週銷量較前週暴增超過2倍，以14盒裝的最大組數最受消費者青睞，送禮自用兩相宜。

百年老店除濕茶買氣顯著升溫 養生黑糖塊單日狂銷3,000包生活市集也觀察過往銷售數據發現，主打可以熱水沖泡即飲的養生飲品，不僅符合現代人訴求方便的特性，同時能快速獲得營養成分，其買氣普遍自10月份崛起，並在11月份達到高峰；例如囊括生活市集10月熱銷養生沖泡飲品冠軍的「品盛堂百年除濕茶增量版」，可幫助溫養體質、促進體內代謝，其溫醇口感頗受消費者喜愛，淡水百年老店更是有口皆碑，近一週銷量較前週成長超過6成，3款口味中又含薏仁、茯苓、紅棗等滋補食材的富貴花開美人茶最受歡迎。同樣熱賣的也包含「台灣上青養生黑糖塊系列」，以手工黑糖製成，共7種特色口味可任選，其中以有助於滋補美顏的桂圓紅棗黑糖塊口味最受消費者喜愛，個別袋裝的設計也十分方便攜帶，10月份銷量月增超過7成，更曾創下單日銷售3,000包的亮眼佳績。

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