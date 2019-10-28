全球消費者的環保意識抬頭，愈來愈多人開始有意識的關注生活中使用的產品是否有助於環境永續。Nespresso用心履行企業社會責任並鼓勵消費者從「心」開始並「有意識」地享受每一杯咖啡，加入Nespresso永續咖啡的影響價值鏈。

Nespresso AAA永續品質計畫(Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program)，自2003年起與雨林聯盟(Rainforest Alliance)合作，幫助咖啡農於咖啡原產地在水資源管理、生物多樣性、生產力與工作福址上達成極高的認證標準。目前Nespresso在全球13個咖啡產地國家超過100,000名咖啡農參與此計畫，而高達90%的Nespresso咖啡皆來自於AAA永續品質計畫的農場。

Nespresso也於今年達成了回收能力100%的在地永續目標。每一顆使用過的咖啡膠囊，皆可透過全台Nespresso精品店、百貨公司專櫃據點，以及全台逾1,300家郵局回收。消費者回收的每一顆咖啡膠囊，經由Nespresso回收處理後，咖啡渣與鋁殼都將展現永續價值，循環再利用。

Nespresso長期與桃園實驗農場合作，以咖啡渣成功耕種出數十種鮮甜的有機蔬果花卉。今年Nespresso更將與臺大園藝暨景觀學系攜手合作，期待透過挹注企業資源於學術研究中，發展出咖啡渣使用於土壤栽種的運用通則，未來更要進一步藉由建置精密溫室與公共農園、永續農業研討會及建立農學專家網絡等計畫，來推廣研究成果並創造咖啡渣回收的最大社會效益。

Nespresso與臺大園藝暨景觀學系攜手合作

另一方面，鋁殼經熔化再製為鋁錠後，也可以廣泛運用於生活中，成為膠囊再生用品(Second Life Product)！除了與Caran d‘Ache 合作推出Nespresso咖啡膠囊聯名原子筆之外，今年Nespresso更創新突破。因認同瑞典自行車品牌Vélosophy的企業承諾：每售出一輛自行車，即捐贈一輛提供開發中國家女學生，作為求學的代步工具，Nespresso攜手Vélosophy，推出(每台)以300顆Nespresso咖啡膠囊完美打造的RE:CYCLE回收永續限量款自行車，取英語「回收」及「自行車」的諧音命名，期待透過回收幫助更多女學生解決就學的不便，延續鋁的生命力。

Nespresso x Vélosophy聯名回收永續限量款自行車 (圖/Nespresso提供)

為鼓勵消費者共同體會每一杯永續咖啡的正向意義， Nespresso特別研發設計不同的膠囊再生用品，提供消費者作為滿額抽獎贈禮，即日起至11月13日，於Nespresso店櫃單筆消費滿NT$1,000元，即可獲得抽獎券一張，每人每次消費最多可得五張抽獎券，邀請消費者加入永續咖啡的價值鏈，抽獎贈禮包含：

首獎：Nespresso x Vélosophy回收永續限量款自行車(價值NT$48,000元)，共8名，活動期間將於新光三越信義新天地A11、台北SOGO百貨忠孝館以及新竹巨城SOGO三間精品店中展示。

貳獎：Caran d‘Ache x Nespresso咖啡膠囊聯名原子筆(價值NT$1,320元)，共60名。

與Caran d‘Ache 合作推出Nespresso咖啡膠囊聯名原子筆(圖/Nespresso提供)

參獎：Nespresso完美鋁程極致箸福禮盒(價值NT$880元)，共50名。

每一雙筷子由30顆在亞洲回收的膠囊製成(圖/Nespresso提供)

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