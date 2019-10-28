為了配合潮州到枋寮間電氣化通車，台鐵宣布12月20日起要微調自強號及電車時刻表，預計調整180班次，其中時刻影響超過5分鐘的班次總共有77班。

中央社報導，台鐵局表示，其中111次、136次普悠瑪號及129次、168次自強號延長行駛到枋寮站，而新左營到枋寮間每天班次將由現在的30列次，增加為60列次，區間快車佔了22班，希望減少乘客的轉乘時間。

台鐵局指出，同時將減少高雄鐵路地下化路段柴油列車班次，由32班減為23班。民眾從10月29日起，可到台鐵網站查詢最新時刻表。

(中時電子報)