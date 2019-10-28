通勤族看這裡！台鐵12／20起調整時刻表 11:122019/10/28 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵示意圖。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了配合潮州到枋寮間電氣化通車，台鐵宣布12月20日起要微調自強號及電車時刻表，預計調整180班次，其中時刻影響超過5分鐘的班次總共有77班。 中央社報導，台鐵局表示，其中111次、136次普悠瑪號及129次、168次自強號延長行駛到枋寮站，而新左營到枋寮間每天班次將由現在的30列次，增加為60列次，區間快車佔了22班，希望減少乘客的轉乘時間。 台鐵局指出，同時將減少高雄鐵路地下化路段柴油列車班次，由32班減為23班。民眾從10月29日起，可到台鐵網站查詢最新時刻表。 (中時電子報) #台鐵 #時刻表 #調整 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆訪視中華隊 贈加菜金20萬元 16:242019/10/24 體育 18年後再出發 12強賽任賢齊英雄降臨 00:012019/10/25 體育 英相：希望於12月12日提前大選 10:262019/10/25 國際 《商情》空頭回補，激勵周四紐約期金走升 10:002019/10/25 財經 《其他股》昶洧與贛州履行合資義務，25.1億人民幣全數到位 10:342019/10/25 財經 財政部：地價稅最晚12月2日繳納 15:422019/10/25 財經 紅色閃電來了 古巴實力令人好奇 21:432019/10/27 體育 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金走升 10:002019/10/28 財經 吃案？台鐵事故通報2小時變10天 10:192019/10/28 生活 性侵女童致大小腸流出 將出獄惡男現在長這樣！ 10:422019/10/28 社會 生活熱門新聞 水逆來了！唐綺陽揭這些人會出事 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 謝震武妻子李月娥轉任南美館 館方：借助故宮經驗 - 生活 轎車開進士林夜市遊客看傻眼 網驚：導航壞了？ - 生活 星巴克歡慶萬聖 這兩天再推買一送一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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