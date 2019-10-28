蔡英文總統27日出席「台灣國家的進化與正常化」新書發表會，接受新書並合照後，向現場來賓揮手告別。（鄭任南攝）

台灣民意基金會今天公布2020總統大選民調，有51.3％民眾支持蔡英文，33.9％支持韓國瑜，蔡領先韓17.4個百分點。與上個月相較，支持蔡的人減少2.3個百分點，支持韓的人增加3個百分點，顯示韓國瑜正急起直追，縮小了落後的差距，但仍然落後蔡英文一大截。

台灣民意基金會將今天上午在台大校友會館，舉行十月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持主講，並邀請林嘉誠與丁庭宇兩位學者與談。

高雄市長韓國瑜請假拚2020大選，根據台灣民意基金會民調顯示，2020總統大選如果最後只有蔡英文和韓國瑜一對一競爭，有51.3％支持蔡英文，33.9％支持韓國瑜，12.2％尚難決定，2.6％不知道。

游盈隆表示，換言之，最新民意顯示，如果明天投票，有約五成一的選民支持蔡英文，約三成四支持韓國瑜，蔡英文領先韓國瑜17.4個百分點。

和上個月相比，支持蔡英文的人減少2.3個百分點，支持韓國瑜的人增加3個百分點，一來一往，蔡英文領先差距縮小為17.4個百分點。他說，距離選前不到三個月，兩個主要政黨總統候選人支持度差距17.4個百分點，顯示這依然是一場實力懸殊的總統爭霸戰，儘管韓國瑜正疾起直追，並顯著縮小了落後的差距。

如果前副總統呂秀蓮連署過關，在蔡英文、韓國瑜和呂秀蓮三人競爭的情況下，民調顯示有49.2％支持蔡英文，30.7％支持韓國瑜，9.5％支持呂秀蓮，9.1％尚難決定，1.5％不知道、拒答。

亦即在三人競爭狀況下，蔡英文仍是一枝獨秀，獲近四成九選民的支持，韓國瑜第二，獲三成一選民支持，呂秀蓮第三，獲約一成選民支持。

游盈隆表示，與上個月同樣三人競爭的狀況相比，可以清楚的發現，基本競爭態勢並無大的變化，再一次說明呂秀蓮的參選雖可獲近十個百分點的支持，但並沒改變蔡英文仍遙遙領先的事實。

(工商 )