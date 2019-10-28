淡水再傳外送員擦撞 四肢挫傷無大礙 11:172019/10/28 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡水再傳外送員交通事故，幸僅四肢挫傷無大礙 （翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 29歲王男27日晚間10時許，騎乘重機沿新北市淡水區學府路51巷往中正東路方向，與20歲蔡男FOOD PANDA外送員發生擦撞，強烈碰撞使兩人雙雙倒地，警方將兩人送往淡水馬偕醫治，所幸僅四肢挫傷並無大礙，經警方初步酒精檢測，雙方酒測數值為0，詳細事發及責任歸屬有待進一步釐清。 (中時 ) #淡水 #挫傷 #警方 #四肢 #外送 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞部管派單、加保險 外送勞動權益專區 上線 04:102019/10/24 金融．稅務 2外送平台偷跑 重罰並勒令歇業 04:102019/10/24 社會新聞 外送員職安 加入工會納保險 04:102019/10/24 地方新聞 違反外送安全指引 職安署擬修法開罰雇主 16:152019/10/24 生活 外送員四處搶快 新莊警開68件罰單 17:142019/10/24 社會 美食外送平台 發起自律公約 04:092019/10/25 財經要聞 保障權益 桃市府促外送員加入工會 04:102019/10/25 地方新聞 Food panda女外送員迴轉撞機車 網怒：趕投胎還拉1個 15:032019/10/26 社會 工商社論》剖析共享經濟產業發展的美麗與哀愁 04:092019/10/27 財經要聞 透明檳榔攤男女狂啪啪 外送哥傻眼 08:352019/10/28 日常 社會熱門新聞 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 怒開保時捷撞門市 下場竟是這樣 - 社會 廚房1幅畫竟是700年前大師真跡 婦賣2.3億變富婆 - 社會 女想要全壘打！ 他帶槍衝刺GG了 - 萬象 下葬4月亡妻突來電 夫墓園驚見真相… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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