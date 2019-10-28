29歲王男27日晚間10時許，騎乘重機沿新北市淡水區學府路51巷往中正東路方向，與20歲蔡男FOOD PANDA外送員發生擦撞，強烈碰撞使兩人雙雙倒地，警方將兩人送往淡水馬偕醫治，所幸僅四肢挫傷並無大礙，經警方初步酒精檢測，雙方酒測數值為0，詳細事發及責任歸屬有待進一步釐清。

(中時 )