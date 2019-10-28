行政院長蘇貞昌日前針對「陳同佳案」指控前總統馬英九跟律師陳長文是「魔鬼中的魔鬼」。國民黨立委陳玉珍今天在立院司法法制委員會質詢法務部次長蔡碧仲，蔡碧仲立刻替蘇護航，更指控陳長文進行魔鬼的交易，違背律師倫理，任何人都有權利指摘，因為他把國家利益棄之於不顧。

陳玉珍今天先問蔡碧仲，是否已經有接受陳同佳投案的管道？蔡碧仲表示，這要陸委會來說明，他也是看媒體才知道，他會事後去了解，不過過去就有管道，都有前例；陳追問，既然以前就有管道為何一開始拒絕他入境？蔡則強調從來沒拒絕，嫌犯要用任何方式入境都會逮補；陳再問，那難道一開始報導這新聞的所有媒體都是假新聞？蔡反酸，有人就是愛挑媒體看，不是所有媒體都這樣報。

陳玉珍接著跟蔡碧仲確認，所以其實本來就有管道？蔡碧仲又突然說，這案件是「偶發」的，這案件跟之前的例行案件都不一樣，會請陸委會自己說明，不是法務部建立的；陳玉珍更疑惑問蔡碧仲，法務部跟陸委會溝通不良？政府不是一體的？蔡碧仲說，政府是一體的，但不可能天文地理都跟你回答。

陳玉珍話鋒一轉，問蔡碧仲對蘇貞昌「魔鬼說」有何看法？蔡碧仲表示，所謂魔鬼，就是不就事論事、不依法行政、很多事不循正道而為，作為辯護人，就是要針對最大利益去辯護，「他有沒有這樣做我不曉得。」

蔡碧仲說，假設律師沒有為被告利益去考量，還跟這個殺人事實很明確的人說，將來到台灣來可以用「過失」，回香港還可以再補助他，類此這樣的前提，就是「魔鬼的交易」，講完他再補充自己也是從媒體看來的。

蔡碧仲替蘇貞昌辯駁，他認為蘇指的應該是陳長文跟陳同佳談來台灣可以受到輕於殺人罪責，將來還能回去香港，這樣就是魔鬼的交易，有這個前提才會有這樣的結論。他也批評這就是不尊重國家體制，更呼籲陳長文的律師事務所應該促請把陳同家跟人證一起撿送過來。

蔡碧仲說，行政院長只是表達國家的立場，「不表達才奇怪」，如果陳長文違背律師倫理，這樣的行徑就叫做魔鬼，這樣的交易就叫魔鬼的交易；不是只有行政院長可以指責他，任何國人都可以指責他，因為他把國家利益棄之不顧。

(中時 )