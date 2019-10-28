台鐵普悠瑪事故年滿一年，運安會8月起重新審視該案，決議把該案列為運安會鐵道事故第三調查案，重啟調查。運安會主委楊宏智今表示，目前正在分析車廂內的CF Card（記憶卡）有無損壞與資料內容，本周應該就會有結果，最終調查報告預計於明年8月底前出爐。

楊宏智表示，普悠瑪出軌的八節車廂中，雖然司機員所在第八節車廂的列車控制與管理系統記憶卡（TCMS）有解讀出來，因此被判為超速，但出軌的第一節車廂也有TCMS，但未解讀，且每節車廂均有CF Card（記憶卡），運安會將針對這些證據分析。

楊宏智指出，宜蘭地檢署已將相關證物將由運安會調查，預計本周就可看出CF Card是否有損壞與其資料內容。而第一節車廂的TCMS也正在分析中，屆時資料解讀出來後，會將第一、第八節的TCMS資料彙整並交叉比對，到時就可確定是否超速、超速多少、可信賴區間多少等問題。

楊宏智表示，運安會請車輛製造商日商配合調查，對方也非常重視，已有派員來台與會討論，且參與的人多為高階主管，如社長等，預計明年8月底前，普悠瑪事故最終調查報告就可出爐，到時也會將報告放上網路公告，他強調，有信心可像航空事故調查一樣具備完整性與深度。

交通部次長王國材表示，上周有與普悠瑪事故重傷者會面，交通部將針對重傷者照顧、就業、生活津貼的費用進行研擬。

而南方澳大橋斷裂事故，楊宏智表示，已有8成證據打撈完畢，現正存放於8號碼頭，僅剩水底部分橋面還需打撈。該事故將由運安會決定如何擷取事證，擷取完會做測試，包括鋼纜、卯釘怎麼切等，都在規劃細節內。

運安會也會與國研院配合，使用大型拉伸設備測試鋼纜強度，並與檢調、公路總局、科技部等合作調查，預計初步事實資料報告可在農曆年後出爐，完整調查報告則會在明年8月前完成。

(中時 )