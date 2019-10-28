台中市政府環保局今年就查獲7次，台中火力發電廠放流水超標！（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

針對台中電廠放流水硼超標！台電強調，感到抱歉會虛心檢討，台中市府28日對外宣布，開罰6000萬元，台電表示對於1至4號機及9至10號機尚未正式收到檢測結果，且未依法給台電提出陳述意見書的機會，中市府即逕行宣布裁罰4000萬元，台電感到不解。對於5至8號機的裁罰2000萬元，台電尊重市政府的裁罰權。

台電發言人徐造華總工程師說，針對9／19中市抽檢5至8號機放流水硼超標，台電已積極採取必要改善措施如下：加速執行興建中的新廢水處理場，徹底解決放流水問題；第5至8號機自主減產50％，減少廢水產生，透過「源頭進行製程循環」方式，新廢水場未完成前廢水暫不外排；其他機組放流水目前亦已暫不排放，因涉及全廠製程之調整及機組調度的問題，是否可持續辦理，尚在研議中。

徐造華指出，台中市府尚未針對第5至8號機放流水超標作出裁罰前，於24日台中市環保局再度進廠針對第1至4號機與第9、第10號機抽檢放流水，並於今日宣布裁罰4000萬元。對於10月24日抽檢，中火尚未正式收到檢測結果，中市府即召開記者會對外宣布用最高額的4000萬裁罰，甚至沒有給予陳述意見的機會，對此台電公司表示遺憾。

徐造華表示，後續將於正式收到裁罰通知，了解裁罰內容後，不排除提起行政救濟；台中市府在新廢水處理場的興建期間，一再抽檢以確保持續獲取放流水「超標」結果，台電深感無奈。

台電指出，今年4月硝酸鹽氮超標時，台中電廠除提送短期改善計畫外，也一併向台中市府環保局提送新建廢水處理場的中長期改善計畫，並經台中市府專家委員給予指導意見。在新廢水處理場未完成前，不論是9月19日或是本月24日，台中市府抽檢放流水，得到放流水超標的結果，相信必然在市府意料之內，對此，台電除感到無奈之外，也讓人懷疑台中市政府的動作，是為罰而罰，恐怕不是以改善水污為目的。

台電表示，今天除再度對於放流水「硼」超標表示抱歉之外，也說明新放流水標準106年公布之前，台電已著手規劃因應，歷經可行性評估、工研院模場試驗(Pilot test)等過程，今年9月底已完成第一階段硝酸鹽氮改善工程，第二階段硼及其他重金屬的改善工程，目前正如火如荼地趕工中，預計12月可開始試運轉，完工後放流水即可達標。

在新廢水處理廠完工之前，台中電廠短期內將透過減產方式減少廢水產生，5至8號機自本（10）月7日起即開始自主減產50％，等同減少兩部機組的發電量。另自10月21日起再透過「源頭進行製程循環」方式，讓廢水暫不外排，此舉雖然可能會增加機組環保設備的磨耗，但台電在環保優先的考量下，仍以此權宜之計全力解決放流水超標問題，至於第1至4號機及第9、第10號機放流水，台電已採暫不排放處理，但涉及全廠製程之調整及機組調度的問題，是否能如此擴大辦理，還在研議中，希望市府能給台電一點改善時間。

台電強調，新建廢水處理場的水污染防治措施變更預定10月底提出申請，懇請市府協助盡早核發，以利新廢水處理場順利如期運轉，台中市府若可加速審查水污染防治措施許可，台電亦能早日完成新廢水處理場，讓台中電廠放流水能符合法規要求。

(中時 )