42歲朱姓男子簽約購滿價格600多萬元的Porsche保時捷Panamera車款，發生交易紛爭心生不滿，竟開他的保時捷轎車衝進保時捷門市，丟酒精桶恐嚇，衝撞毀損大門、櫃台，持十字鎬砸毀大廳桌椅，恫稱「叫副總出來」，讓員工飽受驚嚇，報警處理。一審依恐嚇罪判3個月，二審改判4個月，得易科罰金。

朱男在2017年1月18日與汎德永業汽車公司永業台中分公司簽約購買Porsche Panamera 4E-Hybrid 車款，因發生交易紛爭而心生不滿，他買十字鎬、汽油桶及調和漆等物，開著自己的保時捷轎車衝進保時捷門市店面，並踩油門衝撞櫃台，導致大門及櫃檯毀損。

他下車，將酒精桶丟進店內，持十字鎬敲毀大廳桌椅、吧檯及電腦，並揮舞十字鎬威脅員工：「你們都不要上班，叫你們副總出來跟我講」，讓在場員工心生畏懼，報警處理。台中地院簡易庭依恐嚇罪判處徒刑3月，得易科罰金，檢察官不服上訴。

台中地院二審法官以朱男在涉刑案執行完未滿2年，再犯該案，僅因購車糾紛就預先購買十字鎬等物，駕車衝撞門市，出言恫嚇、丟汽油桶，認為構成累犯而加重其刑，改判徒刑4月，得易科罰金，不得上訴。

(中時 )