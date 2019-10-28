韓國瑜認真傾聽與會企業主經營者的建言。（黃國峰攝）

織襪工業同業公會理事長魏平儀（左）呼籲不要廢除一例一休，而是合理適當的修改，維護勞工自由工作權，讓想放假的去休假、想賺錢的可以多賺一點，真正守護台灣守護弱勢勞工。（謝瓊雲攝）

國民黨籍總統參選人韓國瑜28日起一連兩天至彰化「傾聽之旅」，上午首站抵達員林市昇財麗禧酒店，與逾200名中小企業主座談，強調未來要打造雙語幼兒園，推動經貿外交，讓駐外使館結合外貿協會，行銷台灣觀光特色與中小企業產品。

韓國瑜上午10時20分在員林市長游振雄、彰化縣議長謝典林、縣議員劉淑芳和國民黨彰化縣黨部張曼莉陪同下進場，彰化縣副縣長洪榮章也全程陪同，聽取中小企業意見；座談會結合針對農地工廠輔導、工業缺地、一例一休和教育問題交流，企業主熱烈建言、場面熱絡，「韓總統凍蒜」聲不斷。

韓國瑜表示，未來整個國家重大建，台、澎、金、馬各地需求未盡相同，會就他就所理解，盡力勾勒願景，所有的意見都會帶回與國政顧問團商討對策，尤其工業用地不足問題嚴重，甚至侵時農業用地；強調未來執政絕不會消滅綠能發展。

韓國瑜說，台灣國際化腳步實在太慢，將推動台灣雙語教育幼兒園，打好基礎教育，培養未來人才雙語能力與世界接軌，必須追分趕秒，迫切、迅速且立刻來執行；政府不應該仰賴業者，可以直接培訓外師。碩士生如果有意願，政府就全力協助找錢送他出國。

他也說，一例一休政策卡住企業主脖子，更讓政府被勞工罵翻，形成三輸，上任後一定會修改；未來會全力推動經貿外交，讓駐外使館搭配外貿協會，向當駐在國行銷台灣美好、把人帶進台灣消費。

韓國瑜說，中美大戰，另中小企業最恐懼的是害怕被抽銀根，面臨巨大財務壓力，他強調政府支持銀行，銀行支持中小企業舒緩資金財務壓力，才能支持勞工。

對於洪榮章提到彰化縣二林精密園區僅與中科園區一路之隔，卻環評卡關，南彰員林至二臨的輕軌建設等，韓國瑜也允諾會配合中央財務狀況，全力配合彰化縣政府推動，畢竟想發大財，路一定要先通。

國民黨立委參選人蕭景田表示，這場座談會原定邀請150人，但因為報名太踴躍，最後超過200人，盼能向未來的總統提出建言，過去自己四年立委任內都在經濟委員會，熟知中小企業的生態，如何爭取中小企業的生存空間，亟需要大家共商對策。

(中時 )