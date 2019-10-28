親民黨握有參與2020總統門票，台灣民意基會今天公布民調，如果親民黨主席宋楚瑜參選明年總統，將瓜分韓國瑜選票，蔡英文則獲穩定支持。至於民進黨喊出「總統連任，國會過半」，則有近半數民眾不看好民進黨的目標能實現。

台灣民意基金會將今天上午在台大校友會館，舉行十月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持主講，並邀請林嘉誠與丁庭宇兩位學者與談。

民調詢問，「2020台灣總統大選，如果是蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮和宋楚瑜四人競爭，您傾向支持誰？」

結果顯示有46.2％支持蔡英文，29.2韓國瑜，9.2％宋楚瑜，5.4％呂秀蓮，8.7％尚難決定，1.3％不知道、拒答。

游盈隆指出，換句話說，在四人競爭狀況下，蔡英文獨占鰲頭，獲四成六選民的支持，韓國瑜第二，獲二成九選民支持，宋楚瑜第三，獲九個百分點選民支持，呂秀蓮殿後，獲5.4個百分點選民支持。

他說，就目前看，這是一個近似2016總統選舉競爭、一面倒的狀況，未來還會出現什麼出人意表的發展？是眾所關注的事。

此外，2020台灣總統和立委大選，民進黨喊出「總統連任，國會過半」目標，民調結果有8.9％民眾認為非常可能，27.4％還算可能，35.6％不太可能，13.6％一點也不可能，14.5％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，對於民進黨所提「總統連任，國會過半」的目標，有三成六的人基本上認為這個目標是有可能達成的，四成九的人認為不可能。顯示台灣選民近半數不看好民進黨的目標能實現。是否意味著民進黨試圖攻佔半數以上立院席次的目標是一個不可能的任務？後續發展，值得關注。

(工商 )