君鴻酒店法拍歇業，預計29日點交。數十位前員工28日在高雄巿議會抗議前董座張慶輝積欠資遣費、預告工資總計5400萬元，巿議員林智鴻批評巿長韓國瑜丟下巿民不管落跑選總統。對此張慶輝接通電話後掛斷，沒有回應。

高巿府勞工局指出，君鴻因違反大量解雇勞工保護法已裁罰50萬元，張慶輝並被限制出境，君鴻員工的工資及舊制退休金已協助發放完畢，資遣費經取得債權證明，向勞保局申請墊償基金墊償，預計11月可發放。

勞工局說明，依勞退新制為例，月薪3萬、年資10年，約可拿到15萬元資遺費。至於預告工資不在墊償範圍內，但已協助勞工調解成立，資方屆期未付，目前已向法院取得確定債權證明，已於約一周前送法院參與分配。

君鴻酒店1、20位前員工28日在林智鴻陪同下，到巿議會舉牌抗議前董座張慶輝無良，坑殺勞工5000萬，在7月宣布解散後，只提撥當月薪資及未休假、特休折算金額給員工，4000多萬資遣費及預告工資1000多萬卻置之不理。

(中時 )