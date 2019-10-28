中共十九屆四中全會今起在北京舉行四天，會議主題為「研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」，會議將通過「關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」文件，確立全面深化改革總目標。

由於大陸正面臨內部經濟增長放緩、中美貿易談判及香港反送中風波等多重壓力下，外媒形容這次會議如同是中共總書記習近平的一場大考。

美國之音中文網報導指出，本次四中全會備受各方關注。主要面對三大問題：中美關係緊張、香港抗議以及經濟增長速度創紀錄新低。

連大陸官媒都承認，四中全會面臨著所謂「分裂力量抬頭，經濟下行及官員動力不足」等多項挑戰。報導引述分析人士稱，由於內外局勢都出現嚴峻挑戰，會議將對習近平過去幾年的路線和政策有所檢討和反思。

重要人事變動會否出現，也是觀察中共四中全會的重點。四中全會召開前夕，國務院辦公廳24日發布關於成立「國家脫貧攻堅普查領導小組」通知，由副總理胡春華擔任組長。有評論指，最新成立「國家脫貧攻堅普查領導小組」負責脫貧攻堅普查組織和實施，協調解決普查中的重大問題。胡春華此前已身兼國務院扶貧開發領導小組組長。

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