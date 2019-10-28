中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆28日在首屆外灘金融峰會上表示，他認為中國人民銀行的數位貨幣經過5、6年的研究，技術目前已經趨於成熟，有可能成為在全球上率先推出數位貨幣的央行。

他稱，人行推出的數位貨幣，先兌換給商業銀行或者機構，然後再兌換給公眾，這麼做的意義不在於現有貨幣的數位化，而是替代現金，有利於人民幣流通和國際化，為貨幣投放、貨幣政策制定提供有力參考。

針對近日最熱的區塊鏈，黃奇帆則稱，區塊鏈技術就像更先進的「基因改造技術」，從基礎層面大幅度的提升大腦反應速度、骨骼健壯程度、四肢操控靈活性。數位化平台在區塊鏈技術的幫助下，基礎功能和應用將得到顛覆性改造，從而對經濟社會產生更強大的推動力。

黃奇帆表示，在大數據平台、區塊鏈技術的驅動之下，構建形成一個新的清結算網路已經成為當前許多國家的共識。區塊鏈技術具有去中心化、資訊不可篡改、集體維護、可靠資料庫、公開透明五大特徵，在結算方面有著透明、安全、可信的天然優勢。

目前全球已有24個國家政府投入並建設分散式記帳系統，超過90個跨國企業加入到不同的區塊鏈聯盟中。歐盟、日本、俄羅斯等國正在研究建設類似SWIFT的國際加密貨幣支付網路來取代SWIFT，越來越多的金融機構和區塊鏈平台正在通過區塊鏈試水跨境支付，用實際行動繞開SWIFT和CHIPS全球支付體系。

(工商 )