大陸國務院總理李克強和歐亞經濟聯盟各成員國總理共同發表「關於2018年5月17日簽署的『中華人民共和國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定』生效的聯合聲明」。

「聯合聲明」指出，中國與歐亞經濟聯盟協定的生效是建設共同經濟發展空間、實現「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟對接，以及「一帶一路」倡議與大歐亞夥伴關係倡議協調發展的重要舉措，將有助於雙方在經貿領域開展互利合作和建設性對話。

(工商 )