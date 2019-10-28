陸與歐亞經濟聯盟經貿合作協定生效 11:472019/10/28 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院總理李克強和歐亞經濟聯盟各成員國總理共同發表「關於2018年5月17日簽署的『中華人民共和國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定』生效的聯合聲明」。 「聯合聲明」指出，中國與歐亞經濟聯盟協定的生效是建設共同經濟發展空間、實現「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟對接，以及「一帶一路」倡議與大歐亞夥伴關係倡議協調發展的重要舉措，將有助於雙方在經貿領域開展互利合作和建設性對話。 (工商 ) #經濟 #歐亞 #聯盟 #合作 #經貿 也許您會感興趣 推薦閱讀 「3個如果」迎來台灣經貿黑暗期 04:102019/10/24 論壇廣場 房仲拚市占 住商與全國不動產 深度聯盟 04:102019/10/24 財經要聞 台灣攜手美愛達荷州 強化醫材與智慧製造合作 04:102019/10/24 投資理財 越南加速開放 外企大舉進駐 04:102019/10/24 產業特刊 9月零售餐飲成長 創半年新低 04:102019/10/24 財經焦點 陸銀行家：第三季經濟偏冷 20:192019/10/24 財經 中美經貿高級別磋商 雙方牽頭人通話 10:582019/10/26 兩岸 陸美經貿熱線 解除禽肉禁令 04:102019/10/27 兩岸要聞 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 04:102019/10/28 焦點新聞 寄血衣給香港經貿處 課審委員林致宇起訴 10:552019/10/28 社會 兩岸熱門新聞 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 - 焦點新聞 - 旺報 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 北京遭遇入秋以來最強大風 PM10飆升 - 兩岸 - 旺報 四中全會登場 外媒：習近平面臨內外考驗 - 兩岸 - 工商 黃奇帆：人行可能成為最早推出數位貨幣的央行 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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