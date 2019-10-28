大陸嬰幼兒奶粉公司中國飛鶴將赴港上市，外媒公布的招股書披露，飛鶴擬以每股7.5港元至10港元招股，發售8.933億股，集資66.7億至89.33億港元。預計11月13日掛牌上市。

報導稱，該招股價範圍相當於中國飛鶴2020年的預測本益比的12.2倍至16.2倍。

該公司稱，集資所得款項將用於償還離岸債務、潛在併購機遇，以及廠房運營資金、研發和營運資本等。摩根大通、招商證券和中信建投國際為聯席保薦人。

(工商 )