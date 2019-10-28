陸奶粉大廠中國飛鶴赴港上市籌89億港元 11:482019/10/28 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸嬰幼兒奶粉公司中國飛鶴將赴港上市，外媒公布的招股書披露，飛鶴擬以每股7.5港元至10港元招股，發售8.933億股，集資66.7億至89.33億港元。預計11月13日掛牌上市。 報導稱，該招股價範圍相當於中國飛鶴2020年的預測本益比的12.2倍至16.2倍。 該公司稱，集資所得款項將用於償還離岸債務、潛在併購機遇，以及廠房運營資金、研發和營運資本等。摩根大通、招商證券和中信建投國際為聯席保薦人。 (工商 ) #港元 #上市 #中國 #集資 #招股 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股漲逾160點 陸銀行股領漲 10:432019/10/24 兩岸 專家傳真－未上市公司吸金的完美套路 04:102019/10/25 產業特刊 美副總統彭斯中國大陸政策全文 10:292019/10/25 國際 批彭斯演講 華春瑩譏：美國好好照照鏡子 18:352019/10/25 兩岸 反擊彭斯 陸外交部：傲慢虛偽 該照照鏡子 18:552019/10/25 國際 股臨會通過被收購案 敦南 成美商達爾子公司並下市 04:102019/10/26 證券．權證 拒吃國際悶虧 得先搞定兩岸 04:102019/10/27 政治要聞 大陸加緊衝刺半導體業 04:102019/10/28 論壇廣場 統一投信：中國高收債Q4盤整 進場賺息收 04:102019/10/28 產業特刊 小米美團激升 港股大漲逾200點 11:302019/10/28 兩岸 兩岸熱門新聞 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 - 焦點新聞 - 旺報 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 北京遭遇入秋以來最強大風 PM10飆升 - 兩岸 - 旺報 四中全會登場 外媒：習近平面臨內外考驗 - 兩岸 - 工商 黃奇帆：人行可能成為最早推出數位貨幣的央行 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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