詹姆士主持八大外景美食節目《詹姆士出走料理》，製作單位為完成他的跨島夢，特別安排搭8小時的船，前往馬祖享受騎重機尋美食的夢想。他興奮表示：「這一趟遊馬祖的全新體驗，總算完成了我騎重機跨島的夢想。」但他卻自曝騎車怪僻，笑稱他喜愛騎到胯下不舒服，因為心裡覺得這樣才過癮，只是在馬祖南竿繞島一圈只花15分鐘，詹姆士開玩笑說：「很舒服，唯獨就是路程短了一點，都還沒有熱到。」

抵達馬祖後詹姆士開始熱血環島，在當地人帶領下，找來一群車友們一起完成任務，他直呼：「好壯觀啊！能奔馳在馬祖海岸公路，就像是來找尋一場男人的夢。」而馬祖當地最年輕的淡菜商人還教他如何保持淡菜新鮮的訣竅，「就是保留它的心臟。」詹姆士聞言驚訝，「淡菜也有心臟？我一直以為淡菜的心臟是海草。」他忍不住分享7年前到訪馬祖後發現淡菜，就再也回不去。

詹姆士（右）分享淡菜秘訣。（八大提供）

為了向觀眾證實馬祖淡菜有多美味，詹姆士先是澄清：「我不是在宣傳喔。」接著認真解釋，「自從發現馬祖淡菜後，我餐廳料理都選用它，且店裡面的馬祖淡菜經過料理，真的狂賣。」詹姆士利用淡菜、生蠔在港邊完成色、香、味俱全料理，也教觀眾怎麼挑選及料理「尚青ㄟ秋蟹」，他滿足表示：「馬祖一直給我很好的印象。這次不僅完成夢想，也因為緣分，讓我認識了在地車友，更看見了一位七年級生淡菜商人，那份熱愛和堅持的心。」

(中時 )