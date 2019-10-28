胡潤80後白手起家富豪榜 黃崢奪第一名 11:462019/10/28 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 胡潤研究院28日發布《2019胡潤80後白手起家富豪榜》共入榜156位80後企業家，其中以拚多多創辦人、39歲的黃崢，以身家1350億元（人民幣，下同）位列榜首，去年財富增長更是驚人、大漲400億元；第二、第三名，則分別由字節跳動創辦人張一鳴、大疆創始人汪滔的950億元、470億元拿下。 據新浪財經報導，這是胡潤研究院連續第4次發佈此榜單，財富計算的截止日期為2019年8月15日，今年入榜156位，較去年更多出24位。 (旺報 ) #胡潤 #財富 #創辦人 #富豪榜 #研究院 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國設計論壇 蔡英文：明年成立台灣設計研究院 04:102019/10/25 投資理財 《國際產業》貝佐斯財富瞬間蒸發約70億美元，全球首富恐換人做 12:502019/10/25 財經 9月分EPI電力景氣指數上修 17:432019/10/25 財經 台灣設計研究院明年成立 04:102019/10/27 《旺來報》 37位中美學者 聯合倡議貿戰停火 04:102019/10/28 焦點新聞 兩岸熱門新聞 瑞銀：英脫歐風險降 英鎊區間震盪 - 焦點新聞 - 旺報 東風-17快狠準 技術領跑世界 - 焦點新聞 - 旺報 北京遭遇入秋以來最強大風 PM10飆升 - 兩岸 - 旺報 四中全會登場 外媒：習近平面臨內外考驗 - 兩岸 - 工商 黃奇帆：人行可能成為最早推出數位貨幣的央行 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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