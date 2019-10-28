胡潤研究院28日發布《2019胡潤80後白手起家富豪榜》共入榜156位80後企業家，其中以拚多多創辦人、39歲的黃崢，以身家1350億元（人民幣，下同）位列榜首，去年財富增長更是驚人、大漲400億元；第二、第三名，則分別由字節跳動創辦人張一鳴、大疆創始人汪滔的950億元、470億元拿下。

據新浪財經報導，這是胡潤研究院連續第4次發佈此榜單，財富計算的截止日期為2019年8月15日，今年入榜156位，較去年更多出24位。

(旺報 )