◎中火又違規 中市祭6千萬天價罰單

「不同放流口、應分別開罰！」台中市政府環保局9月針對台中火力發電廠燃煤機組放流水隨機抽驗，查獲5-8號機組放流水「硼」超標24倍；10月竟再查獲1-4號、9-10號機組放流水「硼」超標高達26倍、28倍，汙染更嚴重。28日宣布針對3處排放口違規分別開罰最高2000萬元，重罰史上最高6000萬元罰鍰，限期中火11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。

◎香奈兒告寶雅 最終判決出爐

寶雅生活館4年前舉辦週年慶「抽經典香奈兒活動」，法商香奈兒公司認為對方侵害其商標權且違反公平交易法，提告求償300萬元並要求登報道歉，最高法院認為寶雅只是要讓消費者認知活動提供的禮物，沒有作為商標使用，駁回請求、判香奈兒敗訴定讞。

◎扯！台鐵事故通報2小時變10天

國家運輸安全調查委員會在今年8月正式成立，針對鐵道、水路、公路、航空等事故進行調查，運安會指出，確定成案的事故需於2小時內通報，疑似事故則為24小時。然而立委指出，台鐵局8月發生兩起行車事故，卻都在10天後才通報運安會，根本超過運安會規定的通報時間，痛批「台鐵發生什麼事？這不是又跟以前一樣閉門造車？」

◎明起變天降溫6度 北台灣連雨6天

未來一週東北風持續影響，各地早晚涼冷，西半部日夜溫差大。氣象局指出，周二(10/29)東北風增強，高溫下降6度、水氣增多，北台灣、東半部易有斷斷續續降雨到周日，其中東北部及北部的降雨較持續。

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(中時電子報)