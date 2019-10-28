主婦聯盟台中分會、消防員工作權益促進會與台中城市發展田調團，28日到台中市議會請願，要求議會別再讓「台中市違章建築強制拆除收費自治條例」立法受阻，並針對違章工廠、消防員安全、工輔法和國土計畫等環環相扣的問題，提出5大訴求，要求儘速通過台中拆違章收費條例、速拆農地違章工廠、消防法修正案速三讀通過、速重修工輔法、反對台中國土計畫擴大圈地等，缺一不可。

環保團體指，１0／15因大雅違章農地工廠火災2位殉職消防員公祭，政府不可「今天公祭、明天忘記」。早在胡志強市長時期，2002年市府就提出「台中市違章建築強制拆除收費自治條例」草案；然而10多年來7度送台中市議會卻都遭退回，立法失敗，至今拆除違章建築依然是都發局編預算，用的是台中市民的納稅錢在買單，極為不公不義。

環團今天以行動劇呈現議會7度擋草案，造成守法市民多年來要為違章建築拆除買單的荒誕戲碼，同時也向議會請願，要求市府儘速送案，距離市府說要送案已近三週，別只說不做，且要求議會儘速排審，呼籲議員們莫再當違章建築或工廠的門神，別再阻擋收費條例，同時要求先拆違章工廠，而非原民弱勢。

環團以行動劇呈現「台中市違章建築強制拆除收費自治條例」草案送議會審查卻七度失敗，呈現胡志強、林佳龍、盧秀燕三任市長先後同台。向議會提人民請願案，要求市府儘速重新提出「台中市強制拆除違章建築收取費用自治條例」草案，儘速在消防員殉職一個月內送議會審理。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會並提出5大訴求，包括1. 中市府速送違章收費條例進議會，議會速審通過。2. 市府速拆農地違章工廠，速訂期程目標。3. 立法院速修消防法，儘速三讀通過。4. 立法院儘速啟動重修工輔法。5. 反對台中國土計畫擴大圈地。

(中時 )