苑裡慈和宮捐贈新的消防幫浦車給消防局苑裡分隊使用，由苗栗縣副縣長鄧桂菊〔右六〕代表受贈。〔謝明俊攝〕

苗栗縣消防局苑裡分隊原有一部小型幫浦車，使用時間已長達15年，屆臨汰換，苑裡慈和宮獲悉後，決定捐贈新的幫浦車給消防局，28日上午在慈和宮前廣場舉行贈車儀式，由苗栗縣副縣長鄧桂菊及消防局長徐新淵代表，從慈和宮主任委員張鉦雧手上接下鑰匙，新的幫浦車將分發至苑裡消防分隊使用，將可發揮山林救火功能。

據悉，苑裡地區因有火炎山脈，山區林木叢生，加上苑裡鎮立公墓過去在元宵節及清明節掃墓時，常因焚燒紙錢、燃放鞭砲不慎引發山林火警，因山區道路狹小，需要小型的幫浦車載水趕往滅火，但由於轄區苑裡消防分隊所有的舊幫浦車，使用時車已高達15年，已屆汰換期限，苑裡慈和宮獲悉後，由主委張鉦雧召集所有委員開會討論，決定斥資購買新的消防幫浦車，捐贈給苑裡消防分隊汰除舊車。

這輛新的幫浦車，是以中華菱利1500cc小貨車改裝完成，納編後車輛代號為苑裡46車，車上配備有無線電裝備、警示燈、警報器、高壓柴油幫浦、高壓水管200米、細水霧噴槍一支、水箱容量800公升等滅火裝置，造價約88萬6千元。小型消防幫浦車針對搶救狹小道路、山林及公墓等雜草火警，可達到迅速滅火之功效，將可大大提升消防局災害搶救戰力

苑裡慈和宮開基媽祖(香燈媽)，係清朝康熙53年(西元1714)，先人由湄洲天后宮恭請聖母第十二分靈金身來台，後經地方信眾懇留聖母鎮衛，駐留苑裡。慈和宮戮力推展公益慈善活動，曾多次獲縣政府頒發感謝狀感謝與鼓勵，今日特別購置消防幫浦車乙輛加入救災行列，以提升本縣救災能力，期能讓鄉親生命財產安全，得到更多的保障。

(中時 )