基隆市政府社會處27日邀請2隻「毛小孩」小乖與小鹿擔任療癒小天使來到文化中心，進行「活出生命的色彩~治療犬體驗」講座。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府社會處27日邀請2隻「毛小孩」小乖與小鹿擔任療癒小天使來到文化中心，進行「活出生命的色彩~治療犬體驗」講座。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府社會處27日邀請2隻「毛小孩」小乖與小鹿擔任療癒小天使來到文化中心，進行「活出生命的色彩~治療犬體驗」講座。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府社會處27日邀請2隻「毛小孩」小乖與小鹿擔任療癒小天使來到文化中心，進行「活出生命的色彩~治療犬體驗」講座。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

被治癒了！基隆市政府社會處27日邀請2隻「毛小孩」小乖與小鹿擔任療癒小天使來到文化中心，進行「活出生命的色彩~治療犬體驗」講座，更請動輔協會高級動輔師張歆祐以及台灣動物輔助治療專業發展協會志工媽媽，現場為身障朋友講解毛小孩的療癒力量。

動物輔助治療是加入動物參與的一種療癒方式，讓人們透過於動物建立關係、互動的過程中，達成服務對象的療癒目標，現場由小鹿和小乖一起和大家進行放鬆體驗，並親自示範如何在生活上協助視覺障礙者，讓參與者更加了解治療犬能提供各項協助的功能，現場許多身障朋友紛紛表示獲益良多。

社會處處長吳挺鋒說，社會處相當重視視覺障礙朋友的福利議題，要促進視覺障礙朋友獨立生活的能力，便需要兼顧不同需求面向，不僅在就業方面，生活適應面向也是持續投入服務的重點之一，更委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理「視障功能障礙者生活重建」服務，提供視障朋友定向行動、生活自理、盲用電腦等訓練與支持；另社會處將於11月2日上午9點在文化中心第一會議室辦理今年度最終場次講座「120公分的世界~生命歷程分享」，特別邀請脊髓損傷者李克翰心理師主講，歡迎身障朋友踴躍報名參與，感受一段不一樣的生命歷程，更多詳情至官方網站查詢。

(中時 )