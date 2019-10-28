北京市氣象局今天表示，北京今天出現今年入秋以來最強大風天氣，局地陣風達9級及以上。受上游沙塵輸送和本地局地揚沙影響，北京市PM10濃度逐漸升高，部分地區最高濃度超過400微克／立方米。

受冷空氣影響，28日凌晨02時前後北京風力逐漸加大，到28日上午，北京出現5級左右偏北風，陣風8級左右，延慶、門頭溝、通州、豐台、昌平、石景山、房山等局地陣風達9級及以上，這也是今年入秋以來北京遭遇的最強大風天氣。

同時，受上游沙塵輸送和本地局地揚沙影響，28日3時之後，北京市空氣中的PM10濃度逐漸升高，部分地區最高濃度超過400微克／立方米，28日上午濃度有所下降，能見度明顯好轉。

28日白天，北京將維持5級左右偏北風，陣風8、9級，局地伴有揚沙；傍晚至夜間風力逐漸減小至3級左右，28日白天最高氣溫15℃左右，夜間最低氣溫2℃左右。29-31日氣溫逐步回升，31日最高氣溫將重回21℃左右，但早晚仍偏冷。

(旺報 )