新北市100多個高地社區，使用自來水須增設加壓站並自行維護，民進黨新北市議員陳永福28日市政會議建議，政府提出汰換管線後接管方案，但「水土師怕抓漏、醫生怕治咳」，不如直接在高地社區設立蓄水池，比全數汰換管線還便宜；新北市長侯友宜表示，將請水利局盤點，可以評估。

陳永福說，新北市有115個高地社區，新店地區就有40幾個，但各社區自來水加壓、管線設施維護費用，都要社區負責，費用高得嚇人。

水利局長宋德仁說，中央與地方目前正推動「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計劃」，改善高地社區加壓設備，希望將管線納為水公司管理，政府負擔70％、民眾負擔30％，中央目前想把政府負擔提高80％，草案還在評估。

陳永福表示，水利局應該要突破舊思維，應該把增設蓄水池方案納入，評估出來若比重新汰換管線便宜，就該使用這個方法，否則設備更新費用過高，民眾意願低落，只會讓問題難解。

侯友宜表示，議員的想法過去他都沒有想到，蓄水池方案看似可行，會請水利局盤點，那個方案好就朝哪個方案走。

(中時 )